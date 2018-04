Cecilia Bolocco reveló que le han ofrecido cargos políticos

Si bien está dedicada a su vida familiar y laboral, Cecilia Bolocco sigue siendo uno de los rostros más importantes de la televisión chilena.

Además, la diseñadora no deja su labor social de lado. En ese contexto, la ex Miss Universo reveló que ha recibido más de una oferta para ingresar al mundo de la política pero que siempre ha dicho que no.

“Mi campo de acción es justamente el campo privado y social, y estoy muy cómoda ahí. Tuve en su momento la posibilidad de conocer más bien de cerca, cuando estuve casada con Carlos (Menem), el mundo de la política. Y definitivamente no es lo mío”, confesó.

“Me han llamado desde que cumplí 40 años para que postulara como senadora. Y de ahí muchas otras veces. Ministerios, embajadas”, finalizó.