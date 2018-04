"Denuncien, no soy yo": Bruno Zaretti pidió ayuda a sus seguidores tras ser suplantado por internet

Las aplicaciones para encontrar pareja se han vuelto cada vez más populares en los últimos años, pero consigo llegan una serie de riesgos.

Uno de estos es la suplantación de identidad, y Bruno Zaretti es el más reciente víctima dentro de la farándula nacional.

A través de sus redes sociales, el brasileño alertó a sus seguidores que el perfil con su nombre que se puede encontrar en Tinder es falso.

“Hay muchísimas niñas preguntando si soy yo. Yo no uso esa aplicación. Cuidado con lo que envían. Están subiendo fotos mías, así que por favor no envíen desnudos ni nada por el estilo. No soy yo”, relató en sus Instagram Stories.

Además publicó un pantallazo del perfil, pidiendo que lo denuncien y señalando que “usa información correcta, datos de mi empresa”.



En Intrusos comentaron la situación, indicando además que no ha sido el único famoso que ha pasado por esto.