Esta es la particularidad de la nueva banda de Denise Rosenthal

Hace algunas semanas, Denise Rosenthal debutó con una banda integrada sólo por mujeres, algo que llamó la atención.

Por eso, la cantante reveló la razón de esta decisión: “Siempre fue mi sueño trabajar con músicas mujeres. Nunca pude hacerlo realidad y, a medida que iba pasando el tiempo, me fui dando cuenta que la industria y la sociedad hay muy pocos espacios y muy pocas oportunidades para las profesionales mujeres o mis propias compañeras. Por ende, decidí hacerme cargo de ese problema poder enfrentarlo y poder buscar de alguna manera una solución”.

Además, la actriz criticó que “constantemente tenemos que estar demostrando todas en nuestro rubro que sí podemos hacer las cosas bien y eso es bastante frustrante. Entonces, parte de mi discurso, parte de mi acción política social es poder hacerme cargo de eso y llevarlo con honra. Esta es mi bandera y lo hacemos todas y vamos a la lucha”.

Sin embargo, Denise quiso aclarar que “tampoco el lema de hoy es ‘oye, seamos radicales y que no necesitamos a hombres’. Ese es el prejuicio que existe también a través del feminismo (…) Nosotras hacemos esto porque efectivamente en el espacio y en la industria de la música hay pocos espacios, hay pocas oportunidades y me parece importante que hagamos efectivamente un cambio y que las mujeres se sientan seguras de sí mismas y que nos podamos apoyar de verdad las unas a las otras”.

En cuanto a sus compañeras de banda, la relación se formó de manera natural. “Aparecieron las chiquillas y fuimos armando un grupo muy lindo en el cual me siento muy cómoda. Creo que también me he reencontrado con mi mismo género”.