Facundo Arana, protagonista de “Los Puentes de Madison” en Ya Era Hora

El protagonista argentino de la versión teatral de “Los Puentes de Madison”, Facundo Arana, conversó con Ximena Torres Cautivo y Virginia Araya en Ya Era Hora. Conocimos parte de su vida personal, su lado humano y su nueva obra.

A los 17 años, Arana sufrió de cáncer, enfermedad que logró superar gracias a la ayuda que le brindó una fundación. “Allá me salvaron la vida”, reconoció. Actualmente realiza diversas actividades de apoyo para esa institución. “Donar sangre es ir a un lugar donde te van a tratar muy bien porque estás yendo a salvarle la vida a una persona. La gota de sangre que salve a una persona sale del brazo de una persona que la haya donado. Estés donde estés, donar sangre salva vida”, aseguró.

Con respecto a “Los Puentes de Madison”, comentó que “nuestro director, lejos de inspirarse en la película, fue por el libro. Ahí fue donde más lo respeté y donde más me gustó. Me gustó muchísimo que no daba por sentado al público, me dio la sensación de que dijo, ‘vamos a hacer un libro teatral de la novela’. El teatro es absolutamente mágico”.