La peligrosa enfermedad que mantuvo a Carola de Moras lejos del matinal

Un complejo problema de salud mantuvo a Carolina de Moras alejada de La Mañana de Chilevisión.

Aunque se le vio bien durante el jueves, este viernes debió ausentarse después de que su médico le comentara que está afectada por una peligrosa bacteria.

La animadora tiene Listeriosis, una infección estomacal grave causada por consumir alimentos contaminados con la bacteria.

“Me hicieron exámenes de rutina, de todo tipo, y resulta que el doctor me llama a las 10 y tanto y me dice ‘tienes que empezar ya un tratamiento, porque tienes Listeriosis”, aseguró, revelando que no tenía ningún síntoma.

“Me mandó a hacer un tratamiento fuerte, pero la verdad es que no me siento tan mal hoy día. Tengo que estar un mes con antibióticos fuertes, son tres veces al día, pero es la única forma de matarlo bien matado”, comentó mientras realizaban un despacho desde su casa.

Según el portal Medlineplus, la Listeriosis es “una infección que puede ocurrir cuando una persona ingiere alimentos que han sido contagiados con la bacteria llamada Listeria monocytogenes”.