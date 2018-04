Maca Tondreau contó la verdad de su polémica sacada de colaless en "Así Somos"

La comunicadora aseguró que todo fue un efecto de vestuario.

Macarena Tondreau fue una de las invitadas a “Vértigo” donde habló sobre su polémica con Hernán Calderón, quien no recibió buenas palabras de parte de la panelista de “Muy Buenos Días”.

La pregunta que le hizo el público a Tondreau fue directamente enfocada en el momento en que se “sacó su colaless” en el programa Así Somos.

“Esto fue el 2007-08, partió por culpa de tu hermana, Diana. La Cecilia hizo una entrevista con Camiroaga en su casa y jugaron pool sacándose la ropa. Y en el programa, el Pollo comentó esto y preguntó cómo hacen las minas pa’ sacarse la ropa interior así, y yo me ofrecí a hacerlo. El colaless me lo escondí en la guata y me lo saqué de ahí” , comentó.

Luego manifestó que “un diario me llamó en la mañana y no faltan los malintencionados, en SQP, me preguntaron sobre una opinión y este me la desestimó porque ‘me sacaba el calzón en la tele"”