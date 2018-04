Muy Buenos Días sufrió la sorpresiva salida de uno de sus panelistas

Un emotivo momento se vivió este vienes en el Muy Buenos Días a Todos luego que uno de los integrantes del equipo anunciara que dejaría el matinal.

Marcelo Arismendi se emocionó al explicar cómo se siente con la decisión de dejar el programa de para asumir nuevos desafíos dentro de TVN, donde volverá a la conducción.

“Estoy feliz, han sido ocho meses maravillosos en este programa. Lo mejor de todo es que no es que me vaya, ni desaparezca del mapa. Me quedo en TVN, en un nuevo proyecto que me tiene muy feliz. Agradezco al equipo por darme la oportunidad por dar ese paso maravilloso”, comenzó diciendo.

“Me quedo en el canal y sigo haciendo cosas en mi casa (…) la entrada al Muy Buenos Días significó un renacer en mi vida personal. Ustedes fueron compañeros que alegraron mi vida diariamente. Cuando estás en el programa que siempre quisiste estar, sientes que las cosas van en la dirección correcta”, agregó emocionado.