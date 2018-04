Camila Recabarren encantó a sus seguidores con su nuevo tatuaje

Camila Recabarrren se ha ganado un espacio no sólo en la televisión nacional, sino que también en las redes sociales.

Es justamente a través de esta plataforma por donde la ex miss Chile se comunica con sus seguidores y los mantiene actualizados de lo que pasa en su vida.

Fue una de sus últimas publicaciones la que está haciendo noticia actualmente, ya que mostró su nuevo tatuaje. Se trata del dibujo de una pantera, animal con el que se le identificaba a la modelo en el pasado.

“Los tatuajes es lo único que me llevaré a la tumba. Mi cuerpo es mi diario, y mis tatuajes y cicatrices son mi Historia, no parare ¡Viva la libre expresión y creatividad! Los tatuajes no te hacen delincuente ni las corbatas decentes. Valoremos lo interno de cada persona”, es el mensaje que acompañó la instantánea que ya cuenta con más de 50.000 me gusta.