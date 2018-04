Catalina Vallejos habló sobre críticas a su ex pareja, Karol Lucero, por "video sexual"

Durante la noche de este viernes, se estrenó una nueva temporada de “Primer Plano”, con un nuevo formato para celebrar sus 18 años al aire, que contó con la presencia de Catalina Vallejos como panelista.

Fue justamente ella, quien tuvo una participación importante durante la jornada, ya que durante la emisión fue consultada por su ex pareja, Karol Lucero.

Lógicamente el video “prohibido” de Karol que ha generado tanta polémica no podría quedar fuera de la parrilla temática del programa, por lo que le preguntaron a Vallejos su opinión respecto al tema.

Ante esto, ella salió a defenderlo y aseguró que la gente estaba siendo demasiado injusta con él. “Yo comparto su dolor, porque él está mal, no está bien. Esto es un golpe súper fuerte en su carrera. Él lleva 10 años (en televisión) y todo el mundo sabe que lo ha hecho muy bien. Viene de un lugar humilde, él ha puesto todo su esfuerzo, es una persona que yo admiro mucho. A pesar de que terminamos y que es mi expareja, lo admiro mucho como trabajador (por) todo lo que se ha esforzado para estar donde está”, confesó.

Y para concluir agregó que no Karol no se merece tanto odio. “A mí me da lata cómo la gente lo crucifica tanto, porque yo siento que no se merece eso. Si ponemos en la balanza todo lo bueno que hace él y lo que pasó ahora, o sea sorry pero la balanza está así (haciendo gesto de comparación) con lo que hace todas las semanas. Va a los eventos de beneficio y bueno, quizás mucha gente lo sabe, pero hay otros que no tienen idea”.