Denisse Campos confesó detalles de su relación junto a su ex pareja

Hace algunos días nos enteramos de que la ex pareja de Denisse Campos, Cristián Solís, fue condenado a 10 años de presidio menor en su grado mínimo por violencia familiar.

Tras el largo juicio que se realizó, ya hay una sentencia y la exmodelo decidió dar a conocer el relato del calvario por el que tuvo que pasar durante los peores años de su vida.

Entre 2014 y 2016 mantuvo una relación con Solís, quien según ella misma aseguró, habría intentado matarla. Esta es sólo una de las muchas confesiones que realizó en el late de Julio César Rodríguez, “Síganme los buenos”.

El rostro de Chilevisión le preguntó si alguna vez su ex pareja habría intentado matarla, ante lo que ella respondió que “sí, por supuesto que sí, si no estamos hablando de una persona normal, estamos hablando de un monstruo”, y agregó que “no fueron cachetadas. Esto fue, como te digo, me dejó el brazo colgando para un lado…esas son cosas terroríficas. La verdad que como que ya no quisiera ni explicarlo”.

Además, confesó que el intenso nivel de violencia no quedó ahí, sino que ella terminó por atravesar puertas y ventanales. “En realidad esto no era solo que me pudiera matar a mí, si hay violencia en el sur donde los gallos le pegan a su mujer con un martillo como los chanchos, ¿cachai? Y las matan po’“, aseguró.

A pesar de que decidió no entrar en detalles, comentó que en varias ocasiones se tuvo que enfrentar a intentos de homicidio. “El de Curicó, donde salía una persecución policial y yo pedía ayuda con una cosa blanca. La gente pensaba que yo iba manejando ese auto. No, era él que me sacaba chutes, lanzaba balazos. No, horrible, no sé qué decirte, podría decirte millones de historias pero la verdad es que yo siento que yo ya cerré este capítulo y me siento tranquila”, dijo.

Finalmente, el conductor de canal VIVE, le preguntó por qué le afectó tanto que su pareja la rapara, a lo que ella aseguró que el cabello es algo importante para una mujer, pero no porque raparse siginificara algo feo necesariamente, sino que ella lo considera como un acto de valor que cada uno debe decidir si lo hace o no. Para evidenciar esto, usó de ejemplo a Marisela Santibañez. “Cuando la Marisela Santibáñez se rapó, lo hizo expresando un sentimiento de valor y también lo hizo demostrando que ella se supera como mujer digamos, pero yo realmente no sabía qué hacer”, concluyó.