Julia Fernández aclaró que hizo con el dinero de su calendario sexy

Julia Fernández fue protagonista de un terrible accidente automovilístico junto a su en ese entonces pareja, Ignacio Lastra, en donde este último terminó con quemaduras en gran parte de su cuerpo. La ex candidata a reina de Viña realizó un trabajo con el fin de ayudar a su ex en la recuperación, pero fue criticada.

Hace poco, la empresa Watts creó un calendario con fotos provocativas y sensuales de Julia y Aylén Milla junto a diversos productos de la compañía. A pesar de que dichos calendarios fueron repartidos solo a clientes industriales de la empresa, la brasileña se llenó de críticas, puesto que algunas organizaciones feministas tildaron el trabajo de misógino y sexista.

“Es mi cuerpo y yo hago con él lo que me dé la gana”, escribió la ex chica reality en una historia de Instagram. “Me encanta ser sensual, me encanta sacar fotos así. En EUA las galerías de arte son con fotos de desnudos considerados arte. Ustedes todas son unas envidiosas”, agregó la modelo, haciendo alusión a todos sus críticos.

“Cambien de país. Vayan a vivir a Corea o algún lugar que tenga dictadura. El cuerpo es mío y yo quiero hacer lo que me dé la gana con él, como en todo el resto del mundo. Yo soy mujer, yo soy independiente, yo lucho por la libertad y me aparecen mujeres hablando que lo que hago es feo… aah, por favor”, expresó.

Finalmente, la ex participante del reality, “Doble Tentación”, explicó que la sesión de fotos fue específicamente para ayudar a pagar la deuda de su ex pololo en la Clínica Indisa. “Sin contar que con la plata de este trabajo honesto logré pagar la clínica para mi ex pareja, así que no vengan de moralistas”, espetó la joven.