Kenita Larraín sacó aplausos con falso cambio de look para sesión de fotos

Sin duda alguna Kenita Larraín es una de las mujeres más bellas de la farándula nacional. Y a pesar de que tiene un estilo muy clásico y que no varía demasiado, siempre logra llevarse todas las miradas.

En esta oportunidad, participó de una sesión de fotos para un medio nacional y a pesar de que nunca la hemos visto cambiar su estilo, en esta oportunidad decidió variar.

Dejó atrás la cabellera rubia a la que nos ha tenido acostumbrados durante tanto tiempo y se puso una peluca morena que la hizo lucir despampanante.

En una entrevista con Las últimas noticias, Kenita confesó que la sesión duró al rededor de 12 horas y que dólo en dos ocasiones se había puesto una peluca morena, para un baile y para un disfraz de Cleopatra.

“Tenía mis aprensiones de salir con el pelo oscuro y esa ropa. Me dijeron que esto era moda y confié. Y con los labios, siempre me los pinto de colores pasteles entonces no me tincaba aparecer con tonos rojos, pero cuando vi las fotos hasta mi marido me dijo wow, que te ves linda. Me veo muy distinta a como me muestro siempre, y poder jugar es lo entretenido de ser modelo”, aseguró.

Mira la fotografía aquí: