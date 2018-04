La extrema medida que evaluó Cristián Sánchez cuando estuvo desempleado

Estar desempleado por demasiado tiempo lleva a las personas a tomar decisiones que para muchos pueden parecer extremas. Tal fue el Caso de Ctistián Sánchez cuando fue despedido de Canal 13 en el años 2008.

El animador confesó en el matinal que trabaja hoy en TVN, “Muy buenos días”, que durante ese período quiso ir un paso más allá de los famosos que ofrecen sus servicios a través de redes sociales, ya que estuvo cotizando un letrero publicitario.

“Tuve un par de ofertas que no me gustaron, y en un punto coticé, para que vean la mente como trabaja, coticé un letrero publicitario de esos que están de Santiago a Valparaíso, que son los letreros grandes. Efectivamente era muy caro”, aseguró y agregó que “son letreros realmente efectivos y se sabe. Por lo mismo, yo no estaba desesperado ni nada, pero pensé y coticé alguno de los que están más cerca de Santiago”.

Era imposible que no pudieran contactarlo “porque tenía el diseño en mi cabeza, era una foto mía y ‘busca periodista, animador, locutor de… Llame a…’”.

Para concluir dijo que “las lucas en ese entonces a mí no me sobraban, pero era una medida que se me pasó por la mente. No me acuerdo el precio, era un precio más o menos importante. Pero para que vean que no es una medida desesperada, si no que en ese momento lo vi como una medida marquetera para volver a estar en los medios”.