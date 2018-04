Paz Bascuñán sorprendió con movido baile en redes sociales

No cabe duda de que Paz Bascuñán es una de las actrices del momento. Está en Canal 13 protagonizando la tercera temporada de “Soltera otra vez”, luego del éxito que fue en cines la película, “No estoy loca”.

A pesar de que muchos la han criticado por hacer personajes que son muy similares unos con otros, la artista está más vigente que nunca e incluso sorprendió a sus seguidores de Instagram interpretando una movida pieza de baile con la que sacó aplausos.

“Que seeecaaaa! Se me había olvidado que eras una estrella bailando 💃🏻 disfruto mucho ver Soltera otra vez 3 no me la pierdo 😘”, “Secaaaa jajajaja para todo comadre linnnda 😘😘😘”, “Seca!!! Maravilloso”, “Te pasaste…secos y bellos😘”; son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación que ya cuenta con casi 24 mil me gusta.

Revisa el video aquí: