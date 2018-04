Carola Julio contó la verdad a 10 años de video prohibido de Primer Plano

Luego del polémico registro, la animadora se alejó de la televisión.

Era noviembre del 2007 y los rostros que en ese entonces estaban en Primer Plano, Pamela Díaz, Julián Elfenbein, Jordi Castell y Francisca García Huidobro, lanzaron fuertes garabatos en contra de Carola Julio, quien animaba el programa.

El hecho fue registrado por la cámara de un celular y se viralizó en internet, lo que provocó el quiebre en el equipo y el retiro de la televisión de Julio.

Durante el capítulo del sábado recién pasado de La Divina Comida, la ex animadora habló sobre lo sucedido que “nunca me quedaba a estas dinámicas después de Primer Plano, se quedaban como a las 2:00 ó 3:00 de la mañana tomando, y a lo mejor por no hacer esa vida social me perdía de estas cosas que ‘el lunes vamos a grabar una cuestión así que vengan todos con buzo”.

Julio admitió que el video le dio risa, ya que sabía que fue en tono de broma. Pero se sintió cuando el registro se subió a internet. “De verdad que esta cuestión es dura”, destacó la actual decoradora de interiores.