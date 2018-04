La desafortunada metáfora de Cristina Araya sobre Ignacio Gutiérrez que sacó carcajadas

Este lunes se vivió un divertido momento en Muy Buenos Días a Todos, debido a una desafortunada frase de la tarotista Cristina Araya.

Mientras comentaban el horóscopo, comenzaron a hablar sobre el amor respecto a los distintos signos del zodiaco. En ese momento, Ignacio Gutiérrez preguntó qué hay que hacer para conquistar a un Aries.

Araya señaló que todo se basa en la conexión que se tiene con la persona. El problema vino después, cuando quiso ahondar en el tema.

“Aries y Libra son conexiones de piel, no necesitan que los impresionen, necesitan que te conectes con ellos, no sacas nada con mostrarle un castillo porque si eres más hueco que una empanada de queso, no ten van a pescar”, señaló la tarotista, para luego agregar que “digo hueco en general, amigo, no por ti”.

En ese momento, el panel completo comenzó a reírse, y Nacho solo atinó a decir “¡y la cagai más”, mientras se escondía tras Chiqui Aguayo sin aguantar las risas.

Cristina terminó por esconderse tras el sofá, mientras sus compañeros le bajaban el perfil al momento y Gutiérrez se molestaba a sí mismo.