La promesa de Maly Jorquiera para quedarse con la corona Guachaca

La actriz aseguró que podría vivir comiendo asados y que es una amante del vino.

Maly Jorquiera es una de las candidatas a reina Guachaca y sabe que tiene una dura competencia, ya que sus rivales también tienen carisma y gran arrastre en las redes sociales.

En una entrevista con La Cuarta, la pareja de Sergio Freire contó que su nominación “fue una gran sorpresa, nunca me imaginé que yo podría ser nominada, aunque mucha gente me confesó que no les sorprendía para nada. Así que me estoy asumiendo cómo una guachaca de corazón”.

“Yo podría vivir en asados, si pudiese hago uno todos los días. También soy una amante de nuestros vinos, ya sea tinto o blanco”, agregó.

Jorquiera es consciente de lo difícil de la competencia y pero en caso de llegar a ganar aseguró que espera “recorrer Chile llevando la buena onda y el carrete a cada región”.