¡Rompió el silencio! Sergio Lagos habló sobre su polémico caso de paternidad

El animador volverá a las pantallas con un nuevo programa.

Hace algunos meses atrás salió a la luz pública una demanda de paternidad en contra de Sergio Lagos, sobre un niño que nació en el año 2011, cuando ya estaba casado con la cantante Nicole.

Lagos se realizó el test de ADN y se corroboró la paternidad la paternidad, asegurando que se se haría cargo del pequeño.

En una entrevista con La Tercera, el animador habló sobre el caso apuntando que “lo importante de este tema, es que esta historia tiene que ver con un fin máximo, que es el resguardo y la protección de un niño. Y desde el mismo ángulo, lo único que puedo decir es que, tanto yo como mi familia, en términos personales, estamos atentos en este tema, para lograr ese objetivo; lo mejor para este niño”.

“No quiero hacer un análisis acucioso porque no corresponde, porque esto tiene que ver con un ámbito personal, del cual yo ya me he referido. Con toda lógica, entiendo la preocupación y el interés que esto provoca en la esfera medial. Pero creo que con lo ya dicho, he respondido acerca de este tema”, agregó.

Con respecto a la relación con su mujer, Lagos destacó que “este es un momento en el que hemos estado muy unidos, y yo estoy muy agradecido, feliz, y viviendo un momento muy especial con mi familia, y creo que lo más importante es saber que cuento con ellos, y que soy un tipo muy afortunado de estar donde estoy, con las certezas, y con el cariño, el apoyo y el amor permanente de ellos

El animador estrenará “Sigamos de largo” en Canal 13 el 17 de abril, late donde trabajará junto a Marcelo Comparini y Marco Silva.