Demi Lovato anunció cambio de fecha de su concierto en Chile

Este martes, Demi Lovato anunció que debió reagendar los conciertos del tramo latinoamericano de su gira, cambiando el show en Chile desde el 26 de abril para el 14 de noviembre.

La cantante dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde publicó un cartel con las nuevas fechas. Junto a esto, escribió que “estoy con el corazón roto de tener que hacer este anuncio hoy. Por problemas de producción tenemos que correr las fechas de Sudamérica”.

Además, los conciertos de Ecuador, Costa Rica y Panamá debieron ser cancelados.

I’m absolutely heartbroken that I have to make this announcement today… due to production issues we have to move the South America #tellmeyoulovemetour dates 😔 Ecuador, Costa Rica, and Panama I’m devastated we had to remove those shows. https://t.co/rXn1V4RprD pic.twitter.com/j56IKtJdhv

— Demi Lovato (@ddlovato) 10 de abril de 2018