Edmundo Varas sorprendió con una invitación para Cari Bastías a 10 años de Amor Ciego

Amor Ciego, el recordado dating show de Canal 13, emitió su último capítulo el 10 de abril de 2008, donde Carolina Bastías eligió a Edmundo Varas por sobre Sebastián Carter.

El reality duró tres meses, y contaba con 25 hombres que luchaban por conquistar a Cari, y la “princesa” iba eliminando uno a uno a los participantes.

Varas se transformó desde el principio en el favorito, ya que se mostraba como un joven romántico que le dedicaba canciones de Camila.

Por eso hoy, a diez años del último capítulo donde resultó el ganador, Edmundo realizó una invitación a Bastías a través de su cuenta de Twitter.

“Carolina: La primera vez que te vi no podía creer lo que tenía ante mis ojos, me pareciste tan espectacular y maravillosa que me parecía estar soñando… Del amor ciego a la amistad incondicional, ¿nos temamos un café para celebrar los 10 años de un hermoso recuerdo?”, escribió.