Eduardo de la Iglesia reveló su estado de salud tras dejar el matinal en plena transmisión

Esta mañana, Eduardo de la Iglesia debió abandonar el set del matinal Hola Chile luego de que comenzara a sentirse mal.

Desde el inicio del programa, el comunicador se encontraba con tos y un tanto incómodo. Al pasar de las horas, su estado de salud comenzó a empeorar, y cerca de las 11.00 horas dejó el estudio para llegar a la clínica.

Ahora, el conductor reveló que “estaba sudando y tenía escalofríos”. “Pedí a la producción del programa que me llevara a la clínica (UC de San Carlos de Apoquindo). El doctor me dijo que era un cuadro viral, me dio corticoides y me sacó de circulación por dos días”, agregó.

Además, confesó que empezó a sentirse mal el lunes, aunque igual optó por ir a trabajar: “Sé que los hombres somos alaracos por estas cosas, pero tengo un sentido de responsabilidad y compromiso muy grandes. Trato de no fallar, creí que podía recuperarme pero acá estoy en una pieza aislada con un pañuelo en la garganta y tomando mucho líquido para volver este jueves”.

Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido a través de las redes sociales.