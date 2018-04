El duro tratamiento de Carolina de Moras tras complicada enfermedad

La animadora está con un tratamiento de antibióticos.

Carolina de Moras no lo ha pasado bien en los últimos días debido a que fue diagnosticada con una Listeriosis, infección que se produce por consumir contaminados con la bacteria Listeria Monocytogenes.

“Me di cuenta porque me hicieron unos exámenes de rutina de todo tipo. Siempre me hago. Resulta que el doctor me llama a las 10 y tanto de la noche y me dice: ‘Tienes que empezar ya un tratamiento de antibióticos súper potente porque tienes listeriosis’. ‘¿Pero qué es eso?"”, comentó la animadora en el matinal.

Con respecto a su tratamiento, de Moras manifestó que “tengo que estar un mes con antibiótico potente y cuidando la guatita. Tú sabes que es una dosis de antibióticos bien potente porque son tres veces al día. Entonces el doctor me dijo ‘vas a estar pasada a antibiótico, con olor a antibiótico, pero es la única forma de matarlo bien matado"”.

Por último Juan Pablo Queraltó le preguntó a su compañera de trabajo si la enfermedad era contagiosa, a lo que respondió que no. “Al contrario, para nada. Yo no voy a contagiar a nadie, por más que ahora me agarre a patos a la Emi (su hija), no la voy a contagiar”.