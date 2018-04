China Suárez se llenó de apoyo tras mostrar el lado menos glamoroso de ser madre

Hace un par de meses que China Suárez se convirtió en madre de Magnolia, su segunda hija y la primera de su relación con Benjamín Vicuña.

La actriz utiliza sus redes sociales para hablar de su maternidad, por lo que este martes quiso publicar una particular experiencia que vivió con la pequeña.

“Bebita llora. Me estaciono para darle la teta, se caga hasta la nuca, intento atajarlo con las manos. Ahora no tengo manos limpias para cambiarla, agarro las toallitas como puedo, la limpio entera, me limpio, bebita feliz y relajada”, relató la argentina.

Además, aprovechó de compartir su visión de la maternidad con sus seguidoras: “Tómate la maternidad con tranquilidad o nada. ¡Feliz miércoles para todos”.

La historia recibió gran apoyo de parte de sus seguidoras, quienes se sintieron identificadas y compartieron sus experiencias similares.