Javiera Contador reveló secreto que marcó el comienzo del éxito de Mucho Gusto

La actriz aseguró que en su primeros días notaba mala onda con algunos de sus compañeros.

Hace casi un mes que la pelea por el rating de los matinales está al rojo, ya que no hay un programa que marque una gran diferencia como lo hacía el “Mucho Gusto” desde el 2009 hasta el 2017.

Javiera Contador llegó a animar el matinal el 2009 y desde el primer día notó que no había muy buena onda, ya que Patricia Maldonado la saludaba sin mirarla, además reveló que la cantante se agarraba a gritos con el director de ese momento, Bibiano Castelló.

“Ella no me pescaba nada, como que yo no existía. Era raro igual porque era mi primera experiencia matinal. Me ignoró todo el primer mes”, comentó la actriz a Las Últimas Noticias.

Contador reveló que “ahora nos reímos, pero al principio fue bien duro. Ella hizo un carrete en su casa y yo fui. Hicimos muy buenas migas con la Pamela Díaz, José Miguel Viñuela, la Paty y yo”.

Javiera volvió al programa y de inmediato comenzó a tener buenos números en el rating, ya que desde las 11:07 hasta las 13:00, Mega promedió 7,8; contra 5,7 de Chilevisión; 5,1 Canal 13 y 4,3 de TVN.