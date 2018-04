Luli denuncia acoso y desnudo público en Las Condes

Nicole Moreno es uno de los rostros emblemáticos del espectáculo nacional y por lo mismo tiene una fanaticada que siempre la sigue y apoya.

Por lo mismo, una de sus más recientes publicaciones generó revuelo y un gran apoyo.

Se trata de una denuncia hecha en su cuenta de Instagram donde relató una desagradable experiencia: “Estoy completamente enojada. Iba pasando por Apoquindo con Tomás Moro y en toda la esquina un tipo me muestra todas sus partes íntimas. Esto no puede ser. Me faltó el respeto y fue un degenerado”

Además, la ex chica reality recalcó su preocupación por madres y niñas que pasan por el sector, llamando a denunciar si ven situaciones similares: “Yo ya hice mi denuncia y el tipo está detenido”.

Sus seguidores apoyaron a Luli, además de criticar a la persona que realizó el acto: “Bien hecha la denuncia”; “Un enfermo”; “Gracias por avisar”; “¡Así se hace!” y “Te felicito Luli, muy valiente”