Sueño frustrado: Junior Playboy denunció discriminación del Transantiago

El ex chico reality contó que quiso trabajar en la empresa de locomoción.

Junior Playboy ha llamado la atención por sus múltiples facetas. Una de las últimas fue su trabajo como tarotistas que mostró en el programa “La Noche es Nuestra”.

José Luis Concha, su nombre real, estuvo invitado a “Mentiras Verdaderas”, donde reveló que quiso trabajar como chofer del Transantiago.

“Yo soy de los pocos chilenos que no vive de apariencias. Yo sufrí discriminación porque hubo un momento en mi vida que dije ‘basta de tele, basta de todo, porque la televisión a mí no me está dando de comer’. Entonces yo sacrificadamente me metí a esos planes del Gobierno e hice el curso para trabajar en el Transantiago”, manifestó.

El ex chico reality aseguró que asistió a todas las clases de capacitación, que eran de eran de lunes a viernes de 08:00 a 14:00. “No tengo problemas en manejar el Transantiago. Hice el curso de tres meses y no falté ningún día porque adentro todos decían ‘¡Oh, el Junior Playboy!"”.

Por último Junior contó que no le llamaron por “órdenes de arriba”, agregando que “‘Está bien’ digo yo. ¿Será porque soy público?, ¿porque soy Junior Playboy?, porque no es lo mismo que Juan Pérez maneje el bus que Junior Playboy. ¿Porque todas las féminas se van a volver locas arriba del bus?, ¿o será porque si hay un accidente no es lo mismo que (maneje) Juan Pérez?”.