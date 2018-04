Ale Valle se aburrió de las críticas y lanzó potente mensaje para quienes hablan de ella

El programa Intrusos suele causar polémica en las redes sociales por su contenido, pero esta vez las críticas se centraron en el vestuario de Alejandra Valle.

La animadora usó un vestido verde con un escote pronunciado, lo que le valió una serie de comentarios negativos a través de Twitter, ya que algunos usuarios incluso aseguraron que se le veían los “pechos caídos”.

Por esto, la periodista no se quedó callada y publicó un largo desahogo en su cuenta de Instagram, defendiendo su físico.

“Estos son mis pechos. A lo mejor hoy no le achunté al vestido, estaba más preocupada de entregar un mensaje positivo a las mujeres golpeadas a través del testimonio de Denisse Campos, a quien agradezco enormemente haber abierto su historia a Intrusos”, comenzó su mensaje.

Además, confesó que le gustaría que sus pechugas no estuvieran tan caídas, “pero lo han hecho por su peso, por dar de mamar casi dos años, por ser golosas, por las bajas y aumentos de peso, porque el paso del tiempo es inexorable y tengo 43 años y me gusta la vida sana, pero también disfrutar de las cosas ricas sin estar pensando todo el tiempo si me veré mejor o peor en pantalla”.

La publicación suma más de 3 mil me gusta y en ella se pueden ver dos fotos de la animadora con el vestido, y algunos de los crueles mensajes que recibió.