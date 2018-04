¡Ardió Twitter! J Balvin dejó la grande tras comentario machista sobre Rihana

En las redes sociales destrozaron al colombiano.

J Balvin se ha convertido en una de los reggaetoneros más influyentes del último tiempo, ya que sus canciones se ubican en los rankings de las más escuchadas en varios países.

Por esa razón el colombiano tiene millones de seguidores en todo el mundo que siguen sus pasos en las redes sociales y llenan de likes sus fotos y video.

Pero últimamente no todo es positivo, ya que el intérprete de “Machika” realizó un desubicado comentario sobre Rihana, ya que consideró que la cantante “no es una mujer para casarse, sino para pasar un buen rato”.

Las declaraciones de Balvin no fueron bien vistas por sus seguidores, ya que consideraron que sus palabras fueron desubicadas.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

J Balvin dijo que Rihanna era para huevear y no para casarse. Lo que no cacha es que Rihanna es la que huevea con alguien, no al revés.

j balvin al decir que “rihanna solo está para pasar el rato y no para casarse” me parece algo totalmente estupido, lo ve de esa manera desde su perspectiva y habla por lo mismo, no conoce a la persona a fondo como para juzgarla y aún así, siendo este el caso, no debería.

— ZIAMZ0L8 ☕ (@fakeziams) 10 de abril de 2018