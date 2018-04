¡Igualitas! El radical cambio de look de Camila Recabarren inspirado en famosa cantante

La ex Miss Chile mostró su corte de pelo en su cuenta de Instagram.

Camila Recabarren está enfocada en la animación del backstage del show de Billboard el próximo 13 de abril, desafío que lo hará junto a su ex pareja, Joaquín Méndez.

La modelo sube constantemente diferentes fotos y video a sus redes sociales donde muestra sus aventuras, su trabajo como modelo y sus cambios de look.

En dicho contexto, la ex chica reality subió un video donde comparte su nuevo corte de pelo, hecho por el estilista Jean Bohus.

Recabarren comenta en el registro que quiere quedar igual a la cantante británica Dua Lipa, quien se ha hecho conocida por sus canciones New Rules y Be the one.

Snip snip Una publicación compartida por DUA LIPA (@dualipa) el Abr 5, 2018 at 2:30 PDT

MIRA EL VIDEO ACÁ: