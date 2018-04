La inusual petición de Ignacio Lastra a sus seguidores

Desde su accidente a fines de agosto de 2017, todos los ojos han estado puestos en la recuperación de Ignacio Lastra.

El ex chico reality continúa con su rehabilitación en su casa, y si bien ha comenzado a ocupar sus redes sociales, no ha querido mostrar su nuevo físico.

Sin embargo, no todos respetan esa decisión. El programa Intrusos se llenó de críticas luego de dar a conocer una imagen del modelo sin su consentimiento, e incluso algunos de sus seguidores les han pedido que revele su nueva apariencia.

Por esto, a través de sus Instagram Stories, Lastra realizó una inusual petición a sus seguidores: “chicos no me pidan videos para alianza porfa!”, dejando en claro que aún no quiere aparecer en pantalla.