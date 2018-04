¡Nueva cara! Un renovado Rodrigo Gallina confesó radical cambio estético

Al animador le pasó la cuenta el exceso de trabajo.

El programa juvenil “Yingo” lanzó al estrellato a varios rostros de la televisión chilena, uno de ellos fue Rodrigo “Gallina” Avilés, quien ha participado en varios programas de televisión y que actualmente trabaja en una radio nacional.

Debido su apretada agenda, “Gallina” tenía exceso de trabajo por lo que no dormía las horas correspondientes para descansar, producto de aquello su cara comenzó a cambiar y surgieron sus ojeras.

Rodrigo se cansó de su aspecto y decidió someterse a una operación estética con laser para borrar las imperfecciones de su rostro.

“Ahora casi no tengo ese surco que bordea el ojo, me puedo sacar fotos sin tener cara de sueño. Me cambió harto la cara”, comentó a Las Últimas Noticias.