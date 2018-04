¡Nueva polémica! Pamela Díaz es acusada de bullying

La “Fiera” sacó sus garras para defenderse.

Luego de su desvinculación de “La Mañana de Chilevisón”, Daniela Urrizola hizo una serie de declaraciones en contra de Pamela Díaz, destacando que la modelo tiene “tiene una forma de operar desde el bullying”.

La “Fiera” no quedó ajena a los comentarios y le respondió sin rodeos a su ex compañera de trabajo. “Ella a mí no me importa. La conocí por suerte en el programa. Se metió conmigo como una metiche, mentirosa”, para luego agregar, “Yo le dije en su cara que era una mentirosa, que no se metiera conmigo. Eso pasó”.

“Hace dos meses que está diciendo que le hice bullying. Que vaya al psicólogo, no me puedo hacer cargo de una galla que tiene 32 años. Está mintiendo sobre una situación como en la farándula antigua, cuando se exageraba algo, pero ahora ni siquiera puede ir a Primer Plano porque no es tan importante. Ahora, es entendible que alguien se quiera colgar de mi fama en mi mejor momento”, concluyó.