¡Quedó la grande! Así fue el polémico reencuentro de Luis Mateucci y Oriana Marzoli

Luis Mateucci y Oriana Marzoli se volvieron una de las parejas más populares en la farándula chilena luego de su paso por los realities de Mega, pero no tuvieron un buen final.

Hace más de un mes que se confirmó el quiebre de la relación, que dio paso a una serie de acusaciones de parte de ambos a través de las redes sociales.

Por eso, no es sorpresa que su reencuentro haya sido bastante tenso. La venezolana fue invitada al reality español Mujeres y Hombres y Viceversa, donde su ex pareja se encuentra intentando conquistar a Violeta Mangriñán.

Marzoli le reveló a la participante que Mateucci se besó con otra mujer en una fiesta en Madrid cuando ya había comenzado a grabar: “El jueves fue a grabar contigo, el viernes quedó con ella y el sábado volvió a quedar con ella”.

Luego de esto, Oriana volvió a disparar contra su ex, tildándolo de “sucio y calculador. Cuando discutíamos grababa los momentos, ¿qué te puedes esperar de una persona que hace una cosa así? He contado nuestra ruptura de la mejor manera posible pero hay mucho más detrás que no he desvelado para no hacerle la vida imposible”.

Cuando Mateucci se dio cuenta que la venezolana estaba llorando, comenzó a defenderse, lo que terminó en una gran pelea.