¡Sin pena ni gloria! El motivo la corta estadía de Nicolás Oyarzún de Calle 7

El actor aseguró que no tiene nada contra el programa juvenil.

Nicolás Oyarzún se robó las miradas de las fanáticas de Perdona Nuestros Pecados, donde muestra su buena pinta interpretando a Gerardo Montero.

Pero pocas personas saben el origen televisivo del actor, ya que Oyarzún tuvo un breve paso por Calle 7, donde se alejó porque pensó que iba tener una experiencia totalmente distinta.

En conversación con un medio nacional, Oyarzún habló sobre su salida, aclarando que “estuve un mes en Calle 7 porque iba a ser una serie juvenil y no fue, así que me fui”.

“Si estoy arrepentido por estar ahí, porque yo quería seguir estudiando. Pero no tengo nada contra Calle 7 quiero aclararlo”.

Luego destacó que pensó “iba a hacer una serie juvenil, yo quería actuar, y cuando me di cuenta que no había que actuar agarré mis cosas y me fui”, puntualizó.