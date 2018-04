¡Tormenta de sensualidad! La promiscua sección de JP Queraltó en Primer Plano

En el segundo capítulo de la nueva temporada de Primer Plano se estrenará la sección “Un día como…”, donde famosos vivirán la vida de otra persona, muy diferente a ellos. En esta ocasión nuestro panelista Juan Pablo Queraltó se convierte en Choppa un colombiano que realiza show para mujeres en el club nocturno de la capital.

La bullada sección busca que famosos acepten el desafío de realizar un trabajo muy ajeno a su vida real. En el fondo se trata de que personas ligadas al mundo del espectáculo, mediante distintos oficios o profesiones puedan mostrar lo duros que pueden llegar a ser algunos oficios y conocer el “valor hora” de estos.

El famoso debe pasar tiempo con la persona que reemplazará, donde se muestra y enseña la labor encomendada. La celebridad invitada, no sabe, hasta el último momento cuál será la tarea que deberá cumplir. Sólo al conocer a su coach se entera del desafío impuesto.

Juan Pablo se presentó, el sábado 7 de abril a las 01.00 am, en el club Burbujas de Providencia, frente a un grupo de 500 mujeres, quienes no sabían que en el lugar se estaba grabando para un programa de televisión. Juan Pablo no fue presentado en su rol de periodista, si no que como un debutante stripper. A pesar que las mujeres presentes poco a poco lograron reconocerlo, su presentación fue muy bien recibida y aplaudida por el público del lugar.

La nueva sección y participación de Juan Pablo se podrá ver este viernes 13 de abril en un nuevo capítulo de “Primer Plano”.