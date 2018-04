¡Honestidad ante todo! Así respondió Nicolás Larraín a las acusaciones de machismo en CQC

A inicio de abril, el programa Caiga Quien Caiga regresó a la televisión, esta vez en las pantallas de Chilevisión con la conducción de Sebastián Eyzaguirre, Gonzalo Feito y Rafael Cavada.

Su debut no estuvo exento de polémicas, debido a un desubicado comentario de Eyzaguirre sobre Gala Caldirola, lo que le valió una serie de críticas que lo tildaron de machista en redes sociales y el animador debió disculparse.

Por esto, Nicolás Larraín, histórico conductor del espacio, habló con un medio nacional, donde se refirió a esta nueva versión de CQC.

“No lo he visto, pero encuentro bien meritorio que vuelva el programa. Me han llegado buenos comentarios. Lo que hace ‘Chelipe’ (Felipe Cárdenas); Cavada me parece un buen aporte, es un acierto. No lo he visto, porque me levanto temprano”, señaló.

Respecto al escándalo protagonizado por ‘Cuchillo’, Larraín no quiso entregar una opinión porque aseguró que no ha visto lo que pasó.

Sin embargo, cuando le preguntaron si CQC es un programa machista, Larraín fue honesto y respondió que sí. “Yo creo que siempre fue machista. La palabra exacta que nos tildaban era misógino, y eso viene de (Mario) Pergolini, su fundador. Todos nos subimos un poco a esa estupidez de creer que las mujeres no eran un gran aporte”.

Finalmente, aseguró que “yo fui el gran contrario a eso. Sin tanta obstinación ni radialismo, pero lideré la entrada de Pamela Le Roy al programa”.