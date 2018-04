Mariela Sotomayor reveló el gran miedo que le dejó haber sido víctima de bullying

Este viernes, el panel de Intrusos tocó el tema del bullying, a raíz de las confesiones de Rafael Araneda y Carolina de Moras en La Mañana de CHV.

Así como Catalina Pulido contó su experiencia con el niño que le hizo bullying a su hijo, Mariela Sotomayor reveló las dolorosas experiencias que vivió cuando cursaba tercero básico.

“El bullying que viví yo fue de parte de mis compañeras y como era buena para cantar y bailar, mis compañeras empezaron a tener resentimiento conmigo, y un día en una clase una profesora estaba enseñando las palabras, en tercero básico, y preguntó qué significa pituca y una compañera dijo Mariela”, comenzó relatando.

“Fue tan heavy el ataque que sentí, que la profesora paró las clases y me sacó para afuera y a todas mis compañeras, y durante toda la mañana desfilaron 35 niñas diciendo cada una algo que yo les había hecho, y fue tanto lo que me afectó que siempre que voy a entrar a un grupo de personas tengo miedo tremendo de que me vayan a hacer sentir así como me sentí, porque era tan chiquitita”, agregó, rompiendo en llanto.

Además, la periodista señaló que nunca le contó a sus padres porque no quería que sufrieran, y que es un tema que la afecta hasta el día de hoy.

“Era terrible, me acuerdo que un día llegué el día de mi cumpleaños, y empezaron muy temprano. Yo les decía que estaba de cumpleaños y ellas no entendían mucho, eran muy frías, yo no sabía como arreglar el tema, entonces cuando llego a un lugar siempre me viene eso, y esto fue cuando tenía 8 años (…) Llevar esa pena escondida es lo más triste que te puede pasar cuando niño”, finalizó.