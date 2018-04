¡Otra más! Ale Valle abandonó Intrusos para terminar en la clínica

Este viernes, Alejandra Valle preocupó a los televidentes de Intrusos luego de que abandonara el programa abruptamente.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora agradeció la preocupación y explicó que un problema de salud la obligó a salir del espacio.

“Gracias a todos por sus saludos. Me dieron dos ataques seguidos al aire y ahora estoy esperando que el doctor me diga a qué hora lo puedo ir a ver… No paro de toser”, escribió.

Además, la periodista reveló su diagnóstico a un medio nacional: “Tengo una laringitis bienfuerte, pero ahora tengo que tomar medicamentos y el lunes debería estar de vuelta en el programa”.

Recordemos que es la segunda animadora de La Red que ha debido dejar su espacio por una enfermedad. A inicios de semana, Eduardo de la Iglesia fue llevado a la clínica luego de sentirse mal durante el matinal Hola Chile.