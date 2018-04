¡Quedó clarito! El mensaje de Rafa Araneda a los canales que transmitirán el Festival de Viña

El animador habló sobre la posibilidad de llegar al canal estatal.

Durante la tarde este jueves se dio a conocer el resultado de la licitación para quedarse con los derechos de transmisión del Festival de Viña del Mar 2019 hasta el 2022, donde Canal 13 y TVN fueron los triunfadores.

En dicho contexto, Rafael Araneda le entregó su opinión a un medio nacional sobre la decisión del municipio viñamarino.

“Desearles que tengan un festival extraordinario, y que les vaya a todos increíble y que Viña siga creciendo. Yo solamente tengo extraordinarios recuerdos, las mejores palabras, para Viña, para su gente, para el festival”.

El animador fue consultado si tenía pena por lo sucedido, a lo que respondió que “todavía no, quizás más adelante, pero todavía no,. Quizás en el momento que está empezando la versión que viene sí, pero por el momento no. Era parte de las alternativas que podían suceder, así que súper tranquilo”.

En las últimas semanas se ha hablado de que Araneda estaría negociando con TVN para que siguiera animando el evento, pero el mismo conductor se encargó de aclarar todo. “Aquí se hace rumor de cualquier cosa. Yo entiendo que los medios de prensa tienen que levantar temas pero no por eso uno va a hacer un promotor de esos temas”.