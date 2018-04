¡Se destapó! Actriz de Soltera Otra Vez protagonizó una sensual sesión fotográfica

Una de las revelaciones que trajo consigo la nueva temporada de Soltera Otra Vez es María Jesús Vidaurre, quien interpreta a Isidora, la hija de Tatiana e Iván.

La joven de 21 años no solo se dedica a la actuación, sino que también se ha desempeñado como modelo, aunque su papel en la teleserie nocturna de Canal 13 fue su salto definitivo a la fama.

Ahora, la actriz es la protagonista del desnudo de la semana de la Revista Viernes, donde aparece con jeans y en topless, tapándose solamente con sus brazos.

Junto a la imagen, Vidaurre compartió una sentida reflexión sobre su presente: “Últimamente tengo tantas cosas que hacer que la única forma que he encontrado para no volverme loca es intentar vivir el presente”.

“Cuando estoy en el peak del estrés, entre las grabaciones de la teleserie y los estudios de actuación me obligo a parar. Respiro profundo unas cuantas veces y me recuerdo vivir el aquí y el ahora. El presente es lo único que realmente tenemos y muchas veces no lo percibimos por estar pensando en el pasado o el futuro”, finalizó.