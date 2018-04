¡Igualitas! Ella es la hermana mayor de Raquel Argandoña

Raquel Argandoña está disfrutando de unas vacaciones en Europa junto a su hermana y su sobrina.

La panelista de Bienvenidos dio a conocer esta información a través de sus redes sociales, donde aprovechó de presentar a Liliana Argandoña, su hermana dos años mayor.

“Listas para nuestro viaje, nada mejor que hacerlo con mi hermanita”, escribió junto a la primera imagen.

Raquel comentó en LUN que “A ella le carga todo el cuento televisivo y esas cosas. Muchas veces han tratado de entrevistarla”.

“Yo le había sacado una foto, y como estaba durmiendo, la puse en Instagram. Me ha retado hasta decir basta, pero me da lo mismo. No la voy a sacar. Le digo ‘si te portas bien, en dos días más la saco, jaja””, agregó.

La presentadora y su hermana visitarán Zürich (Suiza), Budapest (Hungría) y posteriormente tomarán un crucero por el río Danubio.

Raquel admitió que su hermana es más reservada y conservadora, “El lado loco lo tengo yo”.

“A veces no está muy de acuerdo con mi actuar, pero no me dice nada porque me entiende. Además, nuestros hijos tienen casi la misma edad, entonces está todo bien”, afirmó.