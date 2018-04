¡Irreconocible! Así era Yerko Puchento en su primera aparición en TV

Ya es tradición de Vértigo esperar la rutina de Yerko Puchento, donde saca ronchas a la farándula y política nacional.

si bien el estelar ha cambiado de formato y animadores, el único que se mantiene es el personaje de Daniel Alcaíno, que ha estado casi en todas las temporadas.

Sin embargo, este espacio no fue su debut en la TV ya que su personaje nació varis años antes, en 2001 en el estelar El lunes… Sin Falta de Álvaro Salas y Raúl Alcaíno. El programa había sido creado para competir con Kike Morandé luego del término de viva el Lunes.

El formato del programa era prácticamente el mismo que el de su predecesor: invitados y conversación. Y el toque de humor estaba a cargo de Daniel Alcaíno, quien creó a Yerko para la ocasión.

En un principio el personaje fue creado como una parodia del comentarista de espectáculos Carlos Tejos. Por lo mismo, en un inicio Yerko Puchento vestía con trajes oscuros y lentes vistosos, pelo engominado y un tono de voz grave.

La labor del personaje era comentar de los looks de los invitados al programa, utilizando calificativos como “apolíneo” o “hermenéutico”.

En conversación con Mentiras Verdaderas de La Red, Daniel Alcaíno confesó que en un principio no le gustaba el personaje: “El primer programa me sentí muy mal, sentía que fue lo peor que había hecho en mi vida, me quería enterrar. Y al otro día portadas que decían ‘el nuevo personaje que la lleva’. Ahí siguió el personaje, primero opinaba de cositas y después era una rutina completa”.

Sin embargo, con los años el personaje se ganó un espacio en la TV chilena. Esto, gracias a sus comentarios directos y sin filtro.