La emotiva conversación entre Tonka Tomicic y Javiera Suárez tras su operación

Luego de su última operación a finales de marzo, Javiera Suárez ha vivido unas semanas intensas, debido a que su cáncer avanzó.

A través de Instagram, la periodista publicó un extenso mensaje detallando su estado de salud, donde dejó en claro que no bajará los brazos y seguirá luchando contra la enfermedad.

Los distintos programas nacionales han hablado sobre la situación de Javiera, e incluso María Luisa Godoy rompió en llanto tras revelar una emotiva anécdota que vivieron juntas en un concierto de Pearl Jam.

Ahora, Tonka Tomicic también quiso dar un ejemplo de la fuerza de la periodista, contando un conmovedor diálogo que tuvieron luego de la cirugía.

Ambas coincidieron en la grabación de un spot publicitario, donde Suárez estaba tremendamente agotada. “Le costaba caminar, le costaba moverse. Tenía las piernas hinchadas, Fue al doctor y tenía cuatro kilos de líquido en el pulmón”, comenzó señalando.

Días después, Tomicic se volvió a encontrar con ella después de su operación, asegurando que su fortaleza es ejemplar: “Javiera tiene una cosa increíble, yo pensé ‘la acaban de operar, es flaquita’, yo no la había visto muy bien. Pero tiene una fuerza, una entereza”.

En ese momento se dio un emotivo diálogo: “Yo siempre le digo ‘tú la vas a ganar’. Y ese día le dije ‘esto está escrito, no te preocupes’. Y me dijo ‘de dónde sacas eso’, y le dije ‘yo tengo certeza. Certeza de que tú vas a salir’. Yo siempre lo he sentido así y se lo he hecho saber, con esa convicción”, narró, añadiendo que “ella es fuerte, y tiene una voluntad de oro”.