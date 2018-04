Polola de Karol Lucero habló con Primer Plano sin que se enterara él

Este viernes se emitió un nuevo cap´ítulo de Primer Plano. En esta oportunidad se habló nuevamente del polemico video protagonizado por el conductor de radio y panelista de Mega Karol Lucero.

Y es porque las repercusiones del video siguen generando polémica. Sin embargo, una persona que se había mantenido al margen era la actual polola de Karol, con quien lleva slaiendo cerca de 10 meses, Francisca Tapia Virgilio.

La joven de 26 años fue interceptada en su trabajo por parte del equipo del programa y rompiò el silencio sobre su relación con el “loquillo”, además de la polémica generada por el comunicador por el video y su relación.

Esto, porque Karol constantemente aclara que está soltero, lo que daría a entender que niega a la estudiante de ingeniería.

Sin embargo, ella salió a defenderlo, “No me niega (…) No estamos en una relación, estamos saliendo. Aparte no se tienen que meter en la vida privada”, indicó.

“Estamos saliendo, estamos bien”, insistió tranquilamente al ser interpelada por la periodista.

Sin embargo, su actitud cambió cuando se le preguntó por el polémico video: “No quiero hablar de eso. Era una broma, pero a mi no me corresponde hablar de eso”

Las reacciones fueron comentadas por los panelistas del programa, entre ellas, la ex pareja de Karol, Cata Vallejos.

De acuerdo a ella, el animador no sabía que ja joven había respondido preguntas de Primer Plano. “Para él fue atroz. Dijo ‘¡¿qué?!’ Ella no le había contado que había hablado con Primer Plano, entonces Karol se enojó mucho y no sé qué estará pasando ahora, está en otra”, relató.