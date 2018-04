Cata Vallejos confesó por qué Karol Lucero no quiere reconocer a su actual pareja

Durante la emisión del último capítulo del programa de Chilevisión, “Primer Plano”, se especuló mucho sobre el por qué Karol Lucero no quiere reconocer públicamente a su actual pareja Francisca Virgilio y fue justamente su ex polola y amiga personal, Catalina Vallejos, quien se encargó de dar luces de lo que realmente pasa.

se sabe que Karol se ha mostrado con ella en diferentes eventos, e incluso la ha invitado a viajar, sin embargo cada vez que le preguntan en cámara el asegura que sigue soltero.

Mientras todos en el panel se cuestionaban por qué no quiere reconocerla, “la Cata” aseguró que tenía detalles del asunto. “Lo conozco bien, y sé que cuando Karol está enamorado presenta la relación a su familia, y en este caso no es así, su familia no la conoce”, aseguró.

Además confesó que Karol se habría molestado cuando se enteró de que su pareja había hablado con el programa de farándula. “Hablé con él, y me dijo que no podía creer que había sucedido esto, así que no sé que estará pasando con esa pareja ahora”, agregó.