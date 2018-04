César Caillet habló sobre lo que pasará con Ernersto Möller en la segunda temporada de PNP

La nueva temporada de “Perdona nuestros pecados” comienza el próximo lunes 16 y y todos los fanáticos están expectantes para saber qué es lo que va a ocurrir.

Y es que el final de la primera parte de la entrega de Mega quedó tan inconclusa que los espectadores no pueden perderse ningún capítulo de los que se vienen.

Pero esta vez, fue el mismísimo César Cailler, quién representa a Ernesto Möller en la serie, el que se encargó de hacer saber a sus fans qué es lo que va a pasar con su personaje.

En una entrevista con un medio nacional, aseguró que “Armando Quiroga, en su versión hombre de Cristo, va a volver con todo a tratar de recuperar a la Estela. Quien está conmigo, a partir de la próxima temporada, ella está conmigo”.

Como esto no era suficiente, agregó que varios personajes se unirán a él para acabar con el hombre más malvado de Villa Ruiseñor, entre ellos, Silvia Corcuera y el “Carne amarga”.

“Con el terremoto ‘la mechita’ me va a salir con el medio pastel, y Ernesto Möller va a sufrir mucho, porque él siente que tiene la culpa de esto, ya que desde su ignorancia cree que si su hija hubiera tenido una figura materna, esto no estaría pasando. Entonces Ernesto no sabe qué cresta hacer, y como tiene mucha vergüenza, no habla sobre esto con nadie”, añadió.

Para finalizar señaló que en esta temporada se enterará del romance de su hija “Mercedes” con “Bárbara”, lo que llegará como un gran golpe para él, ya que los romances lésbicos era un tema tabú en la época.