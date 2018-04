Julio César Rodríguez en picada contra Karol Lucero por negar a su polola

Durante la última emisión del programa de Chilevisión, “Primer Plano”, se puso en tela de jucio la actitud del rostro de Mega, Karol Lucero.

Esto, porque lleva 10 meses saliendo con la estudiante de administración de empresas, Francisca Virgilio, y frente a las cámaras, sigue insistiendo con que está soltero.

Fue justamente esta negación lo que enfureció a Julio César Rodríguez, quien aseguró que “A mí me cae muy bien Karol, lo encuentro muy simpático y todo. Lo que me pasa es que, estas situaciones de ser tan caradura no son buenas… Ese súper violento hoy en día no reconocer a una pareja”.

“Por más que haya acuerdos, por más que haya todo; si vas a un lugar y andas con una mujer de la mano, la abrazas, la besas, la invitas a viajar, te quedas con ella en la noche, todo. Y al otro día te preguntan ‘¿tú estás pololeando con ella?’. ‘No’. Eso es súper humillante”, agregó.

Para finalizar expresó que “No me gustaría que ella fuera mi hija o mi hermana, o mi familiar. Porque yo voy y le pongo una patá en la raja a Karol Dance. Es que de verdad. Si yo soy el papá de esa niña, o el hermano, lo agarro y le pongo una patá en la raja que lo dejo animando en los Billboards… Es que me enojé”.