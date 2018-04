La coqueta deuda que tiene Yuhui Lee con un ex participante de "Master Chef"

Durante la noche del sábado se emitió un nuevo capítulo de la última temporada del programa de Chilevisión, “La divina comida”.

Durante esta jornada participaron Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia y Patricia Larraín, la cantante Daniela Castillo y el exMasterChef Yuhui Lee.

Y como es costumbre, los comensales le llevan al dueño de casa un pequeño presente y una vez más “el Pollo” Valdivia se lució con su presente.

Durante la invitación de Yuhui, el conductor le llevó un video en el que aparece uno de sus ex compañeros de “Master Chef”, Andrés Bundy, quién habló de una picarona deuda que Yuhui tendría con él.

En el mismo, Bundy le recordó a Yuhui que aún le debía dinero de una de las salidas a cafés con piernas que tuvieron. Declaraciones que desataron las risas entre los participantes, por lo que el dueño de casa tuvo que explicar que fue lo que pasó.

“Yo fui solo dos veces. A dos distintos, uno con luz clara y otro más oscuro. Primero no vi nada y luego en el de luz clara sí, pero ahí no más. La verdad no me gustó, es incómodo y lo importante es el corazón de una mujer no el cuerpo“, exclamó tiernamente el ex participante de “Master Chef”.