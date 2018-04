La graciosa acusación que hizo Mario Velasco a Fran García-Huidobro en "Primer plano"

Durante la noche del viernes se emitió un nuevo capítulo del programa de Chilevisión, “Primer Plano”, el que tuvo como uno de sus invitados al ex chico Yingo, Mario Velasco.

El tema principal que se dedicaron a tratar durante la jornada, fue la oculta relación que mantiene Karol Lucero con su actual pareja Francisca Virgilio, con quien lleva más de 10 meses emparejado sin reconocerlo.

Fue entonces cuando “el anfibio” decidió encarar a “la fran” por el affaire que tuvieron hace años, que fue reconocido por el mismo durante una emisión del extinto programa de La red, “Mujeres primero”. “Era, en ese momento, de las mujeres más importantes de Chilevisión, que andaba con este chico Yingo y un poco picaflor. Yo siento que ella se la jugó mucho en términos de haberme aceptado públicamente”, fueron sus declaraciones en ese entonces.

Pese a esto, decidió bromear con la animadora y ponerla en una situación incómoda diciendo “¿Quién no ha negado a una pareja? ¿A quién no le ha pasado? Sin ir más lejos, cuando nosotros pinchamos, Fran, no me sacabas ni para los temblores. Entonces, con tejado de vidrio, ¡por favor! ¡De verdad!”

A lo que la conductora del programa respondió “¡¿Sabes qué Mario Velasco?! Te vi en el pasillo y me quedé callada. Te voy a responder esta talla y te la voy responder de tal manera, que mi hijo diría ‘¡turn down for what!’. No te sacaba ni para los temblores pero no tuviste ningún problema en ir a un móvil a Primer Plano y de aparecer como pinche mío, sin que yo supiera”.

Finalmente, Francisca aseguró que “yo estoy muy orgullosa de haber pinchado contigo. A este sí lo cargo yo. Pero nunca te negué. Mentiroso. Salíamos a todas partes y te pasaba a buscar en un auto regio. Y siempre pagó la cuenta”.