Pollo Valdivia emocionó a Daniela Castillo con tierno regalo en "La divina comida"

El pasado sábado, Chilevisión emitió un nuevo cpítulo de “La divina comida” y esta vez los comensales que participaron fueron Patricia Larraín, Yuhui Lee, Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia y Daniela Castillo.

La primera noche de cenas se vivió en el departamento de la cantante y como es de costumbre, sus invitados le llevaron pequeños regalos.

Fue justamente el presente del marido de Claudia Conserva el que terminó por emocionar a la intérprete. “Conociendo tu historia, y lo mucho que te gusta la música, tu lado artístico y del canto, sé que esto te marcó profundamente”, aseguró el animador antes de entregarle el obsequio.

“¡Wow! ¡Qué emocionante!”, exclamó Daniela. “Eso marcó tu decisión de ser cantante”, agregó Valdivia, a lo que ella preguntó muy sorprendida: “¡¿Por qué sabes eso?!”.

El regalo era un dvd de la película “El príncipe encantado” y “el Pollo” sabía del significado de esta cinta, porque entrevistó a Daniela cuando tenía sólo 8 años. “Yo trataba de imitar a la princesa de la historia cuando chica (…) No me lo esperé jamás. Ni siquiera yo me acordaba de ese episodio. Me trajo muy buenos recuerdos, y se siente la buena energía”, cerró la cantante muy emocionada.